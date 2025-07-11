Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей

Телезвезда Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей

Американская телезвезда, блогерша и предпринимательница Ким Кардашьян продефилировала по подиуму для бренда Balenciaga в роскошных украшениях. Соответствующий материал публикует Page Six.

44-летняя знаменитость стала моделью на показе в Париже, представ перед публикой в облегающем платье на тонких бретелях. Образ звезды дополнили массивные бриллиантовые серьги, принадлежавшие актрисе Элизабет Тейлор.

Известно, что стоимость данных ювелирных изделий на аукционе Christie's в 2011 году составляла 374 500 долларов (29 миллионов рублей). Кроме того, на Кардашьян было два ожерелья, украшенных бриллиантами общим весом около 250 карат.

Ранее в июле Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей. Она выходила в свет с двумя крупными колье из ассортимента ювелирного бренда Moussaieff.