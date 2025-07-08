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16:47, 8 июля 2025Ценности

Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей

Телезвезда Ким Кардашьян похвасталась ожерельями за 3,9 миллиарда рублей
Мария Винар
Ким Кардашьян (слева)

Ким Кардашьян (слева). Фото: Luigi Costantini / AP

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась роскошными украшениями. Об этом пишет Page Six.

Журналисты издания обратили внимание на снимки предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сделанные на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. На них Кардашьян предстала с двумя массивными ожерельями из ассортимента ювелирного бренда Moussaieff. Так, согласно информации, первое изделие оформлено разноцветными бриллиантами весом 105,69 карата, а второе — драгоценными камнями весом 63,23 карата. Общая стоимость украшений составляет 50 миллионов долларов (около 3,9 миллиарда рублей).

Уточняется, что предпринимательница также надела на свадебное торжество серьги с белыми бриллиантами и кольца упомянутой марки.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян пришла на церемонию Безоса и Санчес в откровенном наряде. Тогда телезвезда выбрала корсет, чулки и накидку асимметричного кроя.

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