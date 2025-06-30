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10:50, 30 июня 2025Ценности

Ким Кардашьян в белье и чулках пришла на свадьбу одного из богатейших людей мира

Ким Кардашьян в белье и чулках пришла на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Flightrisk / BACKGRID / Legion-Media

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе появилась на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость пришла на вечеринку после официальной части мероприятия в нижнем белье бренда Dilara Findikoglu. Папарацци запечатлели бизнесвумен в Венеции в бежевом корсете, чулках и накидке асимметричного кроя. Предпринимательница также надела украшения с бриллиантами авторства ювелира Лоррейн Шварц.

Ранее сообщалось, что один из богатейших людей мира для свадьбы арендовал все помещения роскошного отеля Aman Venice в Венеции, Италия. В итоге сотрудники гостиницы были вынуждены отказать в местах постояльцам, забронировавшим номера заранее.

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