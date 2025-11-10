Валерия Гай Германика объявила о замужестве 17-летней дочери

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что ее 17-летняя дочь состоит в браке

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что ее дочь состоит в официальном браке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кинематографистка подтвердила, что стала бабушкой еще летом. Ее 17-летняя дочь Октавия родила первенца. Имя отца ребенка не раскрывается.

«Дочь в официальном браке. И даже благословленном святыми отцами», — уточнила Гай Германика. Она добавила, что Октавия и ее супруг не хотят публичности, и попросила журналистов воздержаться от дополнительных вопросов.

