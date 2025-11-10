Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:17, 10 ноября 2025Культура

Валерия Гай Германика объявила о замужестве 17-летней дочери

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что ее 17-летняя дочь состоит в браке
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что ее дочь состоит в официальном браке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кинематографистка подтвердила, что стала бабушкой еще летом. Ее 17-летняя дочь Октавия родила первенца. Имя отца ребенка не раскрывается.

«Дочь в официальном браке. И даже благословленном святыми отцами», — уточнила Гай Германика. Она добавила, что Октавия и ее супруг не хотят публичности, и попросила журналистов воздержаться от дополнительных вопросов.

Ранее певица Жасмин объявила, что стала бабушкой. 30 октября у заслуженной артистки России родился первый внук.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    В США заметили ядерный ответ «Буревестнику»

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости