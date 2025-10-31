Певица Жасмин рассказала о рождении долгожданного внука

У 48-летней певицы Жасмин 30 октября родился долгожданный внук

Российская певица, заслуженная артистка РФ и Дагестана Жасмин (Сара Львовна Шор) впервые стала бабушкой — 30 октября у нее родился долгожданный внук. Об этом Жасмин сообщила на Юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», а позже сделала репост одного из СМИ у себя в Telegram-канале.

По словам артистки, роды у невестки Евы Хачатурян прошли замечательно. Когда Жасмин пришла, девушка уже «бегала по палате, принимала цветы, шарики и фотографировалась». Роды проходили в частной клинике рядом с домом и, когда начались схватки, они были как раз рядом с роддомом.

«Я предлагала Евочке перерезать пуповину, она была не против. Но так как я необычная бабушка — не сижу дома и не вяжу носочки, я бабушка, которая работает сутками, и я ее предупредила: если ты будешь рожать 30 или 31 октября, сорри, меня не жди», — цитирует певицу издание Woman.ru.

О том, что в семье будет пополнение, Жасмин впервые рассказала в июне.

