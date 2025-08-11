Тимати подтвердил рождение дочери трогательным постом

Тимати выложил трогательное фото новорожденной дочери, которую назвали Эммой

У рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, и его возлюбленной Валентины Ивановой родилась дочь. Об этом артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тимати поделился радостным событием, выложив трогательное фото с малышкой и ее мамой. Девочке дали имя Эмма, а произошло радостное событие 2 августа. Мать Юнусова Симона также присутствовала на родах и перерезала пуповину.

Для 38-летнего рэпера это третий ребенок. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Для Ивановой это первый ребенок.

