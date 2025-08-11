Культура
15:48, 11 августа 2025
Культура

Тимати подтвердил рождение дочери трогательным постом

Тимати выложил трогательное фото новорожденной дочери, которую назвали Эммой
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, и его возлюбленной Валентины Ивановой родилась дочь. Об этом артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тимати поделился радостным событием, выложив трогательное фото с малышкой и ее мамой. Девочке дали имя Эмма, а произошло радостное событие 2 августа. Мать Юнусова Симона также присутствовала на родах и перерезала пуповину.

Для 38-летнего рэпера это третий ребенок. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Для Ивановой это первый ребенок.

Ранее стало известно, что от Тимати требуют почти восемь миллионов рублей. По информации источника, одна из фирм, принадлежащих Юнусову, стала фигурантом судебных разбирательств.

