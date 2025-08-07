С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

У рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, требуют почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщает издание KP.RU.

По информации источника, одна из фирм, принадлежащих Юнусову, стала фигурантом судебных разбирательств: в ООО «Виттория» у музыканта доля 25 процентов. Компания занималась сферой ресторанного бизнеса и доставкой еды. За 2024 год выручка составила 91 миллион рублей, а убыток — девять миллионов. Теперь с компании Тимати требуют 7 952 940 рублей.

Сообщается, что иск подала ООО «Протрейд», которая занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. О причинах судебных разбирательств неизвестно.

Ранее стало известно, что суд в столице взыскал задолженность за капремонт с рэпера Тимати.