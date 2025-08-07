Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:28, 7 августа 2025Культура

С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

На рэпера Тимати подали в суд с требованием выплатить восемь миллионов рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, требуют почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщает издание KP.RU.

По информации источника, одна из фирм, принадлежащих Юнусову, стала фигурантом судебных разбирательств: в ООО «Виттория» у музыканта доля 25 процентов. Компания занималась сферой ресторанного бизнеса и доставкой еды. За 2024 год выручка составила 91 миллион рублей, а убыток — девять миллионов. Теперь с компании Тимати требуют 7 952 940 рублей.

Сообщается, что иск подала ООО «Протрейд», которая занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. О причинах судебных разбирательств неизвестно.

Ранее стало известно, что суд в столице взыскал задолженность за капремонт с рэпера Тимати.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

    Последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве сняли на видео

    Пилоты российского самолета выполнили маневр и смогли избежать столкновения в небе

    С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

    Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

    Шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети

    Психолог объяснила пользу сплетен

    Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

    Погоня полицейских на катерах в Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости