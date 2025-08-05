С Тимати списали долг за ЖКУ

Суд в столице взыскал задолженность с рэп-исполнителя Тимати

Суд в столице взыскал задолженность за капремонт с рэпера Тимати (Тимур Юнусов), говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка №177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

Ранее рэпер Тимати заявил, что не имеет долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Артист заявил, что управляющая компания сама виновата в случившемся, поскольку более полугода не выставляли счета за пользование ресурсами.

О том, что на Тимати подали в суд за долги по оплате ЖКУ, стало известно утром 30 апреля.