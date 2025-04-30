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09:11, 30 апреля 2025Экономика

На Тимати подали в суд за долги по ЖКХ

На рэпера Тимати подали в суд за долги по услугам ЖКХ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) подали в суд за долги по услугам ЖКХ. Об этом со ссылкой на мировой суд в Москве сообщает агентство РИА Новости.

Заседание по двум искам столичного фонда капремонта к исполнителю состоится в среду, 30 апреля. Согласно судебной картотеке, в 2024 году фонд капремонта уже обращался с исками к звезде, однако суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой «коммуналки», не уточняется. При этом текущая сумма долга Тимати по ЖКХ остается неизвестной.

Двумя днями ранее стало известно, что столичный суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Сумму задолженности артистки также раскрывать не стали.

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