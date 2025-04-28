Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде. Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.

В декабре 2024 года сообщалось, что Жанна Агузарова приостановила свои выступления. По данным Telegram-канала Mash, агентства отказываются работать с певицей из-за ее «нестабильности». Отмечается, что некоторые организаторы связывают это с тем, что артистка стала «неадекватной».

В конце ноября стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд на народного артиста Игоря Бутмана за долги по услугам ЖКХ.