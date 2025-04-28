Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:33, 28 апреля 2025Культура

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Жанна Агузарова

Жанна Агузарова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде. Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.

В декабре 2024 года сообщалось, что Жанна Агузарова приостановила свои выступления. По данным Telegram-канала Mash, агентства отказываются работать с певицей из-за ее «нестабильности». Отмечается, что некоторые организаторы связывают это с тем, что артистка стала «неадекватной».

В конце ноября стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд на народного артиста Игоря Бутмана за долги по услугам ЖКХ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Священная миссия». Ким Чен Ын назвал сражавшихся в Курской области военных КНДР героями и передал боевой привет россиянам

    Россиянин раскрыл подробности процедур с банщицей в Нидерландах

    Выявлена угроза массовой вспышки кори в России

    Траты россиян на цветы и бытовую технику подсчитали

    ФСБ задержала россиянина за работу на украинскую разведку

    Украина за ночь выпустила 115 беспилотников по пяти регионам России

    Алаудинов заявил о постоянных обстрелах ВСУ освобожденных районов Курской области

    Россиян предупредили о возможной блокировке кредитных карт

    Фитнес-тренер раскрыл главные правила подготовки к забегам

    В Турции высказали желание провести встречу лидеров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости