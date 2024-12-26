Живущая в США Агузарова отказалась от выступлений

Mash: Жанна Агузарова отказалась выступать на новогодних корпоративах

Певица Жанна Агузарова приостановила свои выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнительница не будет возвращаться в Россию из США на Новый год. Канал уточняет, что агентства отказываются работать с Агузаровой из-за ее «нестабильности». Отмечается, что некоторые организаторы связывают это с тем, что певица стала «неадекватной».

Так, пишет Mash, один из заказчиков согласился заплатить исполнительнице вдвое больше (6 миллионов рублей), но она отказалась в последний момент, не назвав причину. «Нежелание самой "богини эпатажа" участвовать в новогодних мероприятиях может быть связано с ее здоровьем. Возможно, из-за перебора с пластикой», — говорится в сообщении. По словам близких артистки, она разорвала рабочие отношения даже со свои продюсером.

Ранее Жанна Агузарова выступила на вечеринке в честь 43-го дня рождения журналистки и телеведущей Ксении Собчак.