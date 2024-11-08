Раскрыта стоимость выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

Продюсер Дворцов раскрыл цену выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько стоило выступление певицы Жанны Агузаровой на вечеринке в честь 43-го дня рождения журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Так как Жанна Агузарова выступает крайне редко, то к Ксюше Собчак она согласилась прийти не меньше чем за 2,5-3 миллиона рублей», — сказал медиаменеджер.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе поднял цену на корпоративы на три миллиона рублей и стал обладателем рекордного гонорара среди уехавших из России артистов.