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15:18, 8 ноября 2024Культура

Раскрыта стоимость выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

Продюсер Дворцов раскрыл цену выступления Агузаровой на дне рождения Собчак
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько стоило выступление певицы Жанны Агузаровой на вечеринке в честь 43-го дня рождения журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Так как Жанна Агузарова выступает крайне редко, то к Ксюше Собчак она согласилась прийти не меньше чем за 2,5-3 миллиона рублей», — сказал медиаменеджер.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе поднял цену на корпоративы на три миллиона рублей и стал обладателем рекордного гонорара среди уехавших из России артистов.

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