Назван обладатель рекордного среди уехавших из России артистов гонорара

Певец Валерий Меладзе поднял цену на корпоративы на три миллиона рублей и стал обладателем рекордного гонорара среди уехавших из России артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, теперь предпраздничное выступление артиста обойдется заказчикам в 150 тысяч евро (около 15,7 миллиона рублей). Отмечается, что певец активно берет заказы от россиян и готов исполнять свои хиты в течение часа «в любой точке мира».
При этом Меладзе согласен остановиться даже в четырехзвездочном отеле, уточняет канал. В номере он хочет видеть банку варенья из черешни и чай. «В гримерке должны стоять две бутылки Macallan 12-летней выдержки и кока-кола», — говорится в сообщении.
Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько за один концерт зарабатывают экс-участники группы Smash!! певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов.