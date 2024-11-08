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10:35, 8 ноября 2024Культура

Назван обладатель рекордного среди уехавших из России артистов гонорара

Shot: Валерий Меладзе поднял цену на корпоративы на три миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец Валерий Меладзе поднял цену на корпоративы на три миллиона рублей и стал обладателем рекордного гонорара среди уехавших из России артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, теперь предпраздничное выступление артиста обойдется заказчикам в 150 тысяч евро (около 15,7 миллиона рублей). Отмечается, что певец активно берет заказы от россиян и готов исполнять свои хиты в течение часа «в любой точке мира».

При этом Меладзе согласен остановиться даже в четырехзвездочном отеле, уточняет канал. В номере он хочет видеть банку варенья из черешни и чай. «В гримерке должны стоять две бутылки Macallan 12-летней выдержки и кока-кола», — говорится в сообщении.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько за один концерт зарабатывают экс-участники группы Smash!! певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов.

Вот это герой!
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