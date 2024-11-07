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16:36, 7 ноября 2024Культура

Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

Продюсер Дворцов раскрыл гонорары экс-участников Smash!! Лазарева и Топалова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько за один концер зарабатывают экс-участники группы Smash!!, певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов. Его слова приводит сайт «Страсти».

«У Лазарева гонорар два миллиона рублей за концерт. Не могу сказать, что в райдере — зависит от его предпочтений», — сказал медиаменеджер, добавив, что исполнитель является тактичным и добрым человеком, который открыт к своим поклонникам. Продюсер также назвал его «одним из сильнейших артистов на российской эстраде».

Дворцов отметил, что гонорар Топалова на сегодняшний день меньше, чем у его коллеги. «У них разница в гонорарах, ну, может быть, от 500 тысяч до миллиона рублей. Вот Влад сейчас менее востребован, чем Лазарев, потому что он реально появляется реже, меньше на светских мероприятиях и телевидении бывает», — уточнил он.

Ранее были раскрыты новогодние гонорары самых дорогих российских звезд.

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