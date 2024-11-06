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19:32, 6 ноября 2024Культура

Новогодние гонорары самых дорогих российских звезд раскрыли

Самые большие новогодние гонорары оказались у Киркорова, Асти и «Комбинации»
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Филипп Киркоров оказался самым дорогим артистом на грядущий Новый год. Об этом сообщает издание KP.RU.

Киркоров выступит в новогоднюю ночь в зале «Барвиха Luxure Village», где билеты за столиками стоят от 220 до 295 тысяч рублей. Вместе с ним на сцене выступит также певица Анна Асти. В цену билета, как сообщает издание, входит также обширная шоу-программа. В ресторане «Турандот» в ночь 1 января выступят Полина Гагарина и группа «Uma2rman». Билет на шоу стоит до 230 тысяч рублей.

Также после выхода одноименного сериала в топах самых дорогих артистов на Новый год оказалась группа «Комбинация» с солисткой Татьяной Ивановой, которая выступает в коллективе с 1995 года. Сообщается, что в среднем на корпоративных выступлениях 31 декабря гонорары известных артистов начинаются от 8 миллионов рублей.

Ранее стал известен гонорар звезды группы «Мираж» Татьяны Овсиенко.

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