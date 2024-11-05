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10:29, 5 ноября 2024Культура

Раскрыт гонорар экс-солистки группы «Мираж»

Shot: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко готова выступить за 700 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

58-летняя экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко готова выступить на частном мероприятии за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка работает с командой из шести человек. Она запрашивает у организаторов два автомобиля бизнес-класса, один номер категории «люкс» и шесть одноместных. «В номерах — чай, кофе, молоко и минералка», — говорится в сообщении. Также в райдере указано, что заказчики должны выделить суточные по 7 тысяч рублей на человека.

В гримерке певица ожидает увидеть апельсиновый, томатный и яблочный соки, минеральную воду, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай, сливки. Из еды исполнительница просит предоставить мясную, рыбную, сырную и овощную нарезки.

Ранее также Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме. Выводы поклонники сделали, обратив внимание на внешний вид артистки на одном из концертов.

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