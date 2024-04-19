Экс-солистка группы «Мираж» ответила на обвинения в алкоголизме

Экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко опровергла слухи об алкоголизме

57-летняя экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме. Об этом она высказалась в программе «Хватит слухов!» на канале «ТВ Центр».

Овсиенко опровергла слухи о том, что она злоупотребляет спиртным. Такие выводы поклонники певицы сделали, обратив внимание на ее внешний вид на одном из концертов. Артистка пояснила, что уже давно страдает от проблем со здоровьем.

«Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили после аварии. Просто нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал и в бассейн. А я, бывает, лентяйка», — отметила Овсиенко.

Звезда также не обиделась на домыслы фанатов из Краснодара. Она поблагодарила их и заверила, что «никогда не подведет».

Ранее подруга Овсиенко рассказала, что сожитель певицы Александр Меркулов избивал и спаивал артистку.