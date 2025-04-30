Тимати отреагировал на обвинение в неуплате ЖКУ

Рэпер Тимати заявил, что не имеет долгов по ЖКУ и штрафов

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил, что не имеет долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Так певец отреагировал на обвинения в неуплате счетов, из-за которой на него подали в суд, пишет Super.ru в своем Telegram-канале.

По словам артиста, управляющая компания (УК) сама виновата в случившемся — ему более полугода не выставляли счета за пользование ресурсами. Тимати подчеркнул, что отчет в фонд капитального ремонта УК отправила лишь после напоминания.

«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так за мной не водится ни долгов, ни налогов, ни штрафов и тем более счетов по недвижимости», — заявил Юнусов. Рэпер убежден, что УК таким образом решила попиариться на его имени. Артист также планирует обратиться со встречными претензиями к компании.

Утром в среду, 30 апреля, стало известно, что на Тимати подали в суд за долги по оплате ЖКУ. Заседание должно было состояться в тот же день. Согласно судебной картотеке, в 2024 году фонд капремонта уже обращался с исками к звезде, однако суд вынес определения об отмене приказов о взыскании задолженностей.