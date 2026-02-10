Российского психолога наказали из-за одного мема в группе

В Москве психолога наказали из-за одного мема в группе в Telegram

В Москве 36-летнего психолога наказали из-за одного мема в группе в Telegram. Россиянина заподозрили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за картинки с радугой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, мужчина вел группу на протяжении пяти лет. Там он размещал забавные посты с разными изображениями. Сотрудники Центра «Э» заинтересовались одной из публикаций.

Горожанину предъявили обвинение. После этого он принял решение удалить группу со всем контентом. В ней к тому моменту насчитывалось более 20 тысяч подписчиков.

Таганский суд назначил ему административный штраф в качестве наказания по делу о пропаганде ЛГБТ.

У психолога есть еще одно сообщество в Telegram. Там мужчина рекламирует свои услуги и делится постами на профессиональную тематику. В этом сообществе 10 тысяч подписчиков.

Ранее жителя Липецкой области оштрафовали за мем с козлоподобным существом. Добринский суд увидел в этом признаки экстремизма.