Трое россиян решили отправить на СВО 27 килограмм яда под видом гумпомощи

В Петербурге суд приговорил 2 мужчин за попытку отправить яд на СВО

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двоим мужчинам, которые хотели оправить яд под видом гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

Одного из них приговорили к 15 годам лишения свободы, а второго — к 16 годам. Первые четыре года мужчины проведут в тюрьме, а оставшийся срок будут в колонии строгого режима. Их признали виновными по четырем статьям, среди которых 205.5 УК РФ («участие в деятельности террористической организации») и 275 УК РФ («государственная измена»).

По версии следствия, осужденные действовали по заданию своего знакомого, который ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы. В период с января по февраль 2024 года подсудимые следили за пунктом сбора гуманитарной помощи для военных и жителей Донецкой народной республики (ДНР). В какой-то момент они приобрели более 27 килограмм высокотоксичного вещества, чтобы отравить им продукты и отправить их в зону СВО.

