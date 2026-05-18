Россиянка ударила ногами беременную ослицу в Дагестане и попала на видео

Shot: Туристка залезла на беременную ослицу в Дагестане и ударила ее ногами

Отдыхающая в Дагестане россиянка залезла на беременную ослицу и ударила ее ногами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристка пыталась прокатиться на животном, которое не двигалось с места. Это происходило на глазах у гидов и других отдыхающих, последние подбадривали гражданку.

На опубликованное в сети видео попал момент, как женщина обхватила шею ослицы, затем ударила ее в живот. При этом путешественники выкрикивали «бери ее на удушающий» и смеялись над тем, что наезднице придется принимать роды. Экскурсоводы не препятствовали действиям туристки, но попросили не бить животное.

Местные жители раскритиковали приезжих и гидов. Они попросили МВД начать проверку. Уточняется, что на беременных животных нельзя ездить верхом, так как любая нагрузка угрожает здоровью плода.

Ранее в Японии медведь напал на 30-летнего туриста из России во время восхождения на гору Муцуиси. Инцидент произошел на лесной дороге в поселке Окутама в пределах Токио.