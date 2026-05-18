Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 18 мая 2026Путешествия

Россиянка ударила ногами беременную ослицу в Дагестане и попала на видео

Shot: Туристка залезла на беременную ослицу в Дагестане и ударила ее ногами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхающая в Дагестане россиянка залезла на беременную ослицу и ударила ее ногами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристка пыталась прокатиться на животном, которое не двигалось с места. Это происходило на глазах у гидов и других отдыхающих, последние подбадривали гражданку.

На опубликованное в сети видео попал момент, как женщина обхватила шею ослицы, затем ударила ее в живот. При этом путешественники выкрикивали «бери ее на удушающий» и смеялись над тем, что наезднице придется принимать роды. Экскурсоводы не препятствовали действиям туристки, но попросили не бить животное.

Местные жители раскритиковали приезжих и гидов. Они попросили МВД начать проверку. Уточняется, что на беременных животных нельзя ездить верхом, так как любая нагрузка угрожает здоровью плода.

Ранее в Японии медведь напал на 30-летнего туриста из России во время восхождения на гору Муцуиси. Инцидент произошел на лесной дороге в поселке Окутама в пределах Токио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли цели ответного массированного удара по Украине

    В России высказались о переговорах с Украиной

    Названо число выпущенных в сторону России украинских БПЛА

    Российский Sollers представил особый минивэн

    Названы сроки ввода в российские школы учебников под редакцией Медведева

    Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н

    Мировые цены на нефть достигли максимума после атаки Ирана на ОАЭ

    Россиянин снял на видео осквернение обелиска Победы и попал под следствие

    Россиянка ударила ногами беременную ослицу в Дагестане и попала на видео

    В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok