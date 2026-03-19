Встреча с братом через десят лет отправила россиянина в тюрьму

В Омской области осудили мужчину за расправу над братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 27 августа 2025 года 57-летний местный житель, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта расправился со своим 60-летним братом, которого до этого не видел более десяти лет. Он нанес ему удар ножом в грудную клетку. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Чтобы скрыть это преступление, он попытался расправиться с 60-летней знакомой, которая приехала к нему в гости вместе с братом. Пострадавшей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также постановил взыскать в пользу жены пострадавшего миллион рублей, а второй потерпевшей 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ставшая киллером российская студентка сделала заявление.