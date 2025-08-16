Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической

Белый дом назвал встречу Трампа и Путина на Аляске исторической

Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

На снимке лидеры двух стран запечатлены идущими по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Это второй снимок, опубликованный Белым домом.

До этого Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон, сопроводив его слоганом о мире. Пост также сопровожден двумя эмодзи — флагами США и РФ.

Саммит начался 15 августа в 22:30 по московскому времени. До начала переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп воздержались от комментариев журналистам.

Ранее отмечалось, что военная база Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже имеет серьезное символическое значение. В частности, указывалось, что этот военный объект с «богатой историей» играл «ключевую роль» в наблюдении США за Советским Союзом в годы холодной войны. Однако основная причина выбора базы связана с ее удаленностью.