Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа со слоганом о мире

Фото: @WhiteHouse

Белый дом опубликовал совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сопроводив его слоганом о мире. Соответствующий пост опубликован на странице американской администрации в социальной сети Х.

«Стремясь к миру», — гласит подпись к фотографии. Пост также сопровожден двумя эмодзи — флагами США и РФ.

До этого на Аляске началась встреча Путина и Трампа. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Ранее президенты РФ и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер приветствовал российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, в лимузине которого и отправились на переговоры.

