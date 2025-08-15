Переговоры Путина и Трампа на Аляске начались

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске начались

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Аляске начались. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Ранее президенты РФ и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направились на переговоры.

Путина также успели запечатлеть в лимузине американского лидера. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле Beast концерна Cadillac. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривают и улыбаются.