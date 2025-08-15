«Трамп хочет расстелить Путину красную дорожку». Что известно о месте, где пройдет исторический саммит России и США?

Axios увидел символизм в выборе военной базы местом встречи Путина и Трампа

Военная база Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, где 15 августа встретятся президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп имеет серьезное символическое значение. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники и экспертов.

В частности, авторы материала указали, что этот военный объект с «богатой историей» играл «ключевую роль» в наблюдении США за Советским Союзом в годы холодной войны. Однако основная причина выбора базы связана с ее удаленностью.

Во-первых, из-за схожего времени полета от Москвы и Вашингтона, что ставит лидеров двух стран в равную позицию. Во-вторых, из-за ее изолированности от общественности, которая обеспечит безопасность саммита. По мнению экспертов, это единственный объект во всем «штате полуночного солнца», где можно организовать международные переговоры.

Любое место, которое обеспечивает изоляцию и облегчает контроль над ситуацией, на самом деле важно для обеих сторон. Президенту Трампу меньше всего нужны фотографии массовых демонстраций в знак протеста против Путина, который находится в США Бенджамин Дженсен американский политолог

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Что известно о месте встречи Путина и Трампа?

О самой военной базе Элмендорф-Ричардсон известно следующее:

В 1867 году на Аляску зашли первые американские войска, а первые Военно-воздушные силы на базе были размещены в 1941 году в разгар Второй мировой войны. За это в будущем база получила прозвище «Верхнее прикрытие для Северной Америки»

на Аляску зашли первые американские войска, а первые Военно-воздушные силы на базе были размещены в 1941 году в разгар Второй мировой войны. За это в будущем база получила прозвище «Верхнее прикрытие для Северной Америки» В разгар холодной войны база превратилась в основной центр слежки за Советским Союзом. В частности, через нее контролировали любые возможные ядерные атаки или военную активность из Тихого океана

В 1951 году находящиеся на Аляске войска полностью перебрались в новый Форт Ричардсон, а ВВС взяли под контроль старый объект, переименовав его в авиабазу Элмендорф

находящиеся на Аляске войска полностью перебрались в новый Форт Ричардсон, а ВВС взяли под контроль старый объект, переименовав его в авиабазу Элмендорф В 2010 году оба форта объединились в единую базу Элмендорф-Ричардсон. Она по сей день является важнейшим пунктом военного присутствия на тихоокеанском побережье Северной Америки

оба форта объединились в единую базу Элмендорф-Ричардсон. Она по сей день является важнейшим пунктом военного присутствия на тихоокеанском побережье Северной Америки На объединенной базе базируется третье крыло ВВС, в составе которого имеются истребители, такие как F-22 Raptor. Общая численность войск составляет более 32 тысяч человек, что составляет 10 процентов всего населения Аляски

Эта база уже становилась площадкой международных переговоров, а также ее часто посещают президенты Соединенных Штатов.

В 1971 году президент США Ричард Никсон принимал на базе Элмендорф императора Японии Хирохито. Эта встреча стала исторической, поскольку это был первый визит правящего японского императора в зарубежную страну. Во время визита тысячи людей заполнили ангар, чтобы наблюдать за этим событием

президент США Ричард Никсон принимал на базе Элмендорф императора Японии Хирохито. Эта встреча стала исторической, поскольку это был первый визит правящего японского императора в зарубежную страну. Во время визита тысячи людей заполнили ангар, чтобы наблюдать за этим событием В 1983 году на военном объекте останавливался президент Рональд Рейган по пути в Японию и Южную Корею

на военном объекте останавливался президент Рональд Рейган по пути в Японию и Южную Корею В 2015 году базу посещал президент Барак Обама, когда в Анкоридже принимал участие в конференции по развитии Арктикии GLACIER

базу посещал президент Барак Обама, когда в Анкоридже принимал участие в конференции по развитии Арктикии GLACIER В свой первый срок на базу Элмендорф также несколько раз приезжал Дональд Трамп, когда прилетал на Аляску. Нынешний саммит с Путиным станет для него первым визитом в арктический штат во второй администрации

В 2023 году президент Джо Байден также провел с американскими военными памятное мероприятие по случаю годовщины жертв терактов 11 сентября 2001 года

Что известно о встрече Путина и Трампа?

Саммит Трампа и Путина запланирован на 15 августа. Согласно словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, встреча пройдет в 22:00 по мск.

Кроме того, представитель Кремля указал, что состоится встреча тет-а-тет только с президентами и их переводчиками. Позже пройдут переговоры в расширенном формате. Главной темой встречи станет вопрос возможного урегулирования конфликта на Украине, а также меры по нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Трамп заявлял, что после окончания переговоров позвонит Зеленскому и нескольким европейским лидерам, чтобы проинформировать их об итогах переговоров

Трамп устроит Путину лучший прием

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, американский лидер намерен лично поприветствовать президента России по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.

Ожидается, что Трамп прикажет расстелить красную дорожку для президента Путина, когда он прибудет на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Он также планирует лично приветствовать российского лидера по прибытии источники из Белого дома в разговоре с телеканалом NBC News

Собеседники из администрации Трампа добавили, что точные детали встречи глав государств находятся «на завершающей стадии».

Агентство Reuters сообщало, что главы двух государств «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их встреча может изменить многое, что «сыграет на руку России» по многим международным вопросам.

«Я уверен, что их личная встреча изменит расстановку сил. Она на самом деле может многое изменить. Они действительно симпатизируют друг другу и хорошо общаются», — резюмировал источник.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чем может закончиться встреча Путина и Трампа?

14 августа президент Соединенных Штатов выразил надежду на то, что саммит увенчается успехом. Он подчеркнул, что ему «потребуется несколько минут» в начале переговоров с Путиным, чтобы понять дальнейших исход.

в 75 % оценил Трамп вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске

Тем не менее многие американцы сомневаются в возможности отстоять интересы США на переговорах с Россией. В частности, опрос Pew Research Center показал, что почти 60 процентов не слишком или совсем не уверены в способности Трампа принимать мудрые решения по разрешению конфликта на Украине.

Результаты опроса показали, что демократы значительно меньше доверяют действиям президента США, чем республиканцы. При этом отмечается, что среди сторонников Республиканской партии доверие к его решениям, в том числе во внешней политике также упало.

Саммит уже стал поводом для нападок со стороны противников американского лидера. Член Палаты представителей Конгресса США, демократ Майк Куигли заявил, что Трамп якобы «перешел на сторону» российского лидера и надеется, что в ходе их встречи произойдет «нечто волшебное».