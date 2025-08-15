В США оценили шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине перед встречей с Путиным

Большинство американцев не верит в урегулирование конфликта на Украине Трампом

Большинство американцев не верит в способность президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине. Такие данные показал опрос Pew Research Center.

Почти 60 процентов опрошенных заявили, что они не слишком или совсем не уверены в способности Трампа принимать мудрые решения по разрешению конфликта между Россией и Украиной.

Результаты опроса также показали, что демократы значительно меньше доверяют действиям президента США, чем республиканцы. При этом отмечается, что среди сторонников Республиканской партии доверие к его решениям также упало.

15 августа в 22:30 по московскому времени президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, главы государств проведут беседу в формате тет-а-тет.