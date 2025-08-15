Названы возможные последствия встречи Путина и Трампа

Фернандес: Встреча Путина и Трампа может определить путь к сближению РФ и США

Встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом может определить путь к сближению РФ и США. Об этом заявил профессор института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес, передаетРИА Новости.

«Встреча двух лидеров обозначит существенные перемены в политике, которая разрабатывалась в период президентства [Джо] Байдена, и может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению между двумя странами», — сказал эксперт.

Как он отметил, Вашингтон заинтересован в восстановлении экономических связей с Москвой. Спикер добавил, что многие американские компании хотят вернуться в Россию.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, главы государств проведут беседу в формате тет-а-тет.