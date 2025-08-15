Трамп захотел организовать Путину лучший прием

NBC News: Трамп намерен принять Путина с наивысшими почестями

Президент США Дональд Трамп намерен лично поприветствовать российского лидера Владимира Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Трамп прикажет расстелить красную дорожку для президента Путина, когда он прибудет на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Он также планирует лично приветствовать российского лидера по прибытии», — передает телеканал слова двух высокопоставленных чиновников американской администрации.

Источники добавили, что организация встречи глав государств находится «на завершающей стадии».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Трамп «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их личная встреча может изменить расстановку сил.

Саммит Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

