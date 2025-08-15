Трамп понадеялся на волшебство в ходе встречи с Путиным

Конгрессмен Куигли: Трамп перешел на сторону Путина и надеется на волшебство

Глава Белого дома Дональд Трамп якобы «перешел на сторону» российского лидера Владимира Путина и надеется, что в ходе их встречи произойдет «нечто волшебное». Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США, демократ Майк Куигли в интервью телеканалу Sky News.

«Трамп перешел на сторону Путина (...). Я думаю, вы видите, как президент [Трамп] пытается выиграть себе немного времени, он забыл про собственные ультиматумы. Он высоко оценивает этот саммит и надеется, что на встрече с Путиным произойдет нечто волшебное», — указал политик.

Кроме того, Куигли задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский не присутствует на встрече в Анкоридже. Он также отметил, что Трамп «упускает каждый шанс» усиления давления на Москву.

В пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф–Ричардсон в штате Аляска начнется встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.