От пятничного саммита на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ожидают прогресса в нормализации связей России и США. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, встреча двух лидеров — плохая новость для европейских чиновников и всех людей, выступающих за противостояние с РФ. Все они продолжают оказывать давление на американского президента, предвкушая «дипломатическое фиаско», написал Джабаров.
В пятницу, 15 августа, началась запланированная встреча Путина и Трампа.
Главу российского государства уже успели запечатлеть на заднем сиденье лимузина вместе с американским лидером. Тем временем в США уже обратили внимание на приветствие Трампом Путина.