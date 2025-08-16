В России понадеялись на прогресс в отношениях РФ и США после встречи Путина и Трампа

Джабаров: От саммита на Аляске ждут прогресса в нормализации связей РФ и США

От пятничного саммита на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ожидают прогресса в нормализации связей России и США. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, встреча двух лидеров — плохая новость для европейских чиновников и всех людей, выступающих за противостояние с РФ. Все они продолжают оказывать давление на американского президента, предвкушая «дипломатическое фиаско», написал Джабаров.

В пятницу, 15 августа, началась запланированная встреча Путина и Трампа.

Главу российского государства уже успели запечатлеть на заднем сиденье лимузина вместе с американским лидером. Тем временем в США уже обратили внимание на приветствие Трампом Путина.