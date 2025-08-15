В США обратили внимание на приветствие Трампом Путина

Телеканал NBC назвал абсолютно разными приветствия Трампом Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп тепло поприветствовал российского коллегу Владимира Путина перед переговорами в Анкоридже (штат Аляска), что сильно контрастирует с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале. На это обратил внимание телеканал NBC.

FILE - President Donald Trump welcomes Ukraine President Volodymyr Zelenskyy at the White House in Washington, Feb. 28, 2025. (AP Photo/Ben Curtis, File). Фото: Ben Curtis / AP

Он напомнил, что переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме переросли в словесную перепалку, в ходе которой американский президент раскритиковал главу Украины за то, что тот не выказал должного уважения.

Трамп встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу американского лидера, в лимузине которого и отправились на переговоры.