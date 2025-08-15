В США обратили внимание на приветствие Трампом Путина

Президент США Дональд Трамп тепло поприветствовал российского коллегу Владимира Путина перед переговорами в Анкоридже (штат Аляска), что сильно контрастирует с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале. На это обратил внимание телеканал NBC.
Он напомнил, что переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме переросли в словесную перепалку, в ходе которой американский президент раскритиковал главу Украины за то, что тот не выказал должного уважения.
Трамп встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу американского лидера, в лимузине которого и отправились на переговоры.