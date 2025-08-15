Путин и Трамп начали переговоры больше часа назад

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начались больше часа назад и продолжаются на данный момент, передает РИА Новости.
Беседа ведется в формате «три на три», но разговор лидеры двух стран начали еще на летном поле после прибытия их спецбортов в Анкоридж.
Общение пройдет в формате «три на три» вместо «один на один», Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф. Вместе с Путиным на встрече будут присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Переговоры могут занять минимум шесть-семь часов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Российский политолог Сергей Марков выразил мнение, что чем дольше будут общаться президенты России и США, тем лучше будет результат.