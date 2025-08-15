Мир
21:30, 15 августа 2025
Мир

Встреча Путина и Трампа пройдет в формате «три на три»

Белый дом: Встреча Путина и Трампа пройдет в формате «три на три»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате «три на три», с участием министров, а не «один на один», как предполагалось ранее. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

По данным агентства, к Дональду Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков накануне сообщал, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Позднее Белый дом уточнил, что встреча начнется в 22:00.

