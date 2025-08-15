Мир
06:29, 15 августа 2025Мир

В Белом доме сообщили время начала встречи Путина и Трампа

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 мск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске запланирована на 11:00 по местному времени (22:00 мск). Это следует из графика Трампа, который распространила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Лидеры двух держав побеседуют в формате тет-а-тет с участием переводчиков, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Кроме того, пройдут и переговоры в формате «5 на 5». В них примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что рабочий день Путина продлится два дня из-за разницы во времени с Аляской.

