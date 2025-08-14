Песков рассказал о долгом рабочем дне Путина из-за разницы во времени

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о продолжительности рабочего дня главы государства в пятницу, 15 августа, в связи со сменой часовых поясов. Отрывок из интервью с Песковым опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Зарубин в беседе с Песковым обратил внимание, что из-за разницы во времени один рабочий день продлится двое суток. В ответ пресс-секретарь процитировал название романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

