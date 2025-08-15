Мир
22:04, 15 августа 2025Мир

Песков назвал участников первого этапа переговоров с Трампом

Песков: В первом этапе переговоров с Трампом будут участвовать Лавров и Ушаков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В первом этапе переговоров с президентом США Дональдом Трампом будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с CNN.

Саммит лидеров двух стран состоится в Анкоридже, штат Аляска. Встреча пройдет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось изначально. В Белом доме уточнили, что к Дональду Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

Ранее сообщалось, что российская сторона на переговорах будет представлена, помимо Ушакова и Лаврова, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым, а также спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

