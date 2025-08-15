Мир
22:48, 15 августа 2025Мир

Над Путиным и Трампом в честь встречи пролетел бомбардировщик и истребители

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «На видео видно»

Над президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в честь встречи на Аляске пролетел бомбардировщик В-2 Spirit и истребители F-35. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах можно увидеть проходящих по красной дорожке лидеров двух государств, в небе над которыми пролетают самолеты.

Ранее президенты России и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, в лимузине которого и отправились на переговоры.

Путина также успели запечатлеть в лимузине Трампа. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле Beast концерна Cadillac. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривают и улыбаются.

