22:06, 15 августа 2025Мир

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным при одном условии

Трамп: Вторая встреча с Путиным пройдет очень скоро, если первая будет успешной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: The Kremlin Moscow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но состоится она только при одном условии. Его слова передает телеканал Fox News.

По его словам, вторая встреча с президентом РФ пройдет «очень скоро», но лишь в том случае, если первая будет успешной. В противном случае нового раунда переговоров «может вообще не быть».

«Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда. Я буду недоволен, если уйду с переговоров без какой-либо формы прекращения огня», — подчеркнул он.

Ранее Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет его встреча с Трампом. Она будет проходить на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу с участием делегаций.

