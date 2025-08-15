Мир
22:39, 15 августа 2025Мир

Трамп назвал цель переговоров с Путиным

Трамп заявил, что хочет создать условия для переговоров России и Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал цель переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает телеканал Fox News.

«Не мне вести переговоры о сделке по Украине, но я определенно могу создать условия для ее заключения», — сказал он. Глава Белого дома также подчеркнул, что следующая встреча пройдет с участием Путина, украинского президента Владимира Зеленского и, может быть, его самого.

До этого Трамп сообщил, что вторая встреча с президентом РФ пройдет «очень скоро», но лишь в том случае, если первая будет успешной. В противном случае нового раунда переговоров «может вообще не быть».

Ранее Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направятся на переговоры.

