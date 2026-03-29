Бывший СССР
08:55, 29 марта 2026

На Украине профессора вуза уволили из-за использования русского языка

Профессора в Одессе уволили за проведение занятий на русском языке
Марина Совина
Марина Совина
Архивное фото

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Преподавателя Одесского национального технологического университета уволили за использование русского языка. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, жалоба в офис уполномоченного по защите госязыка поступила от одного из студентов. Учащийся заявил, что профессор проводил занятия на русском языке. Кроме того, экзаменационные билеты с вопросами также были на русском языке.

Сам преподаватель объяснил, что использовал старые билеты из-за проблем с компьютером. Помимо этого он объяснил, что говорил со студентами на русском, поскольку они задавали ему вопросы на том же языке. После проверки на профессора составили протокол за нарушение закона о языке, а затем уволили.

Ранее в Одессе прошла проверка телефонов учителей на соблюдение языкового закона. Издание Junge Welt назвало проверки абсурдными. До этого зрительница театра в Одессе устроила истерику в зале из-за русской речи.

