Бывший СССР
10:52, 25 марта 2026

В Одессе прошла проверка телефонов учителей на соблюдение языкового закона

Junge Welt назвало проверки соблюдения языкового закона в Одессе абсурдными
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Недавние проверки мобильных телефонов у педагогов в Одессе на предмет соблюдения языкового закона дошли до абсурда. Об этом пишет Junge Welt.

Издание уточняет, что в одной из школ прошел обыск шкафчиков и проверка телефонов учителей. Это было сделано с целью узнать, на каком языке они общаются с родителями учеников.

«Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой "нации героев" неумолимы"», — отмечается в статье. Автор текста считает, что такие проверки дошли до абсурда.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире «КиевFM» заявила, что украинцы переходят на русский язык в ситуациях, когда это не запрещено законом.

