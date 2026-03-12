Реклама

Зрительница театра на Украине устроила истерику из-за русской речи

Марина Совина
Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

Зрительница Одесского оперного театра устроила истерику прямо в зрительном зале из-за русской речи, пишет украинское издание «Страна.ua».

Издание опубликовало видео, на котором кричит женщина, недовольная использованием русских слов. При этом она сама постоянно сбивается на русский. Украинка угрожает «воткнуть отвертку» любому, кто последует ее примеру.

«В Одесском оперном театре зрительница устроила скандал, когда услышала слова благодарности артистам на русском», — говорится в сообщении.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что русский язык «виноват» в ракетных ударах по Украине.

