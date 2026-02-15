В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:49, 15 февраля 2026Бывший СССР

На Украине русский язык обвинили в ракетных ударах

Министр образования Украины Лисовой обвинил русский язык в ракетных ударах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Русский язык «виноват» в ракетных ударах по Украине. Об этом заявил министр образования Украины Оксен Лисовой, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком — то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями», — высказал чиновник.

Ранее на Украине решили запретить русскую литературу. С соответствующей инициативой выступил Минкульт страны.

Осенью 2025 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность дать официальный статус русскому языку в рамках мирных переговоров. Также говорилось о возможной отмене закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Канадцы забросили десять шайб французам на Олимпиаде

    Эпичное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

    Сразу два самолета с неисправностями сели в Москве

    В Швейцарии заявили о жесте доброй воли России по переговорам

    На Украине русский язык обвинили в ракетных ударах

    Стало известно о задержке срока конца ремонта пострадавшего от ВСУ дома почти на полгода

    В российском регионе сообщили о 12-часовой массированной атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok