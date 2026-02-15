На Украине русский язык обвинили в ракетных ударах

Министр образования Украины Лисовой обвинил русский язык в ракетных ударах

Русский язык «виноват» в ракетных ударах по Украине. Об этом заявил министр образования Украины Оксен Лисовой, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком — то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями», — высказал чиновник.

Ранее на Украине решили запретить русскую литературу. С соответствующей инициативой выступил Минкульт страны.

Осенью 2025 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность дать официальный статус русскому языку в рамках мирных переговоров. Также говорилось о возможной отмене закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).