Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Нам сообщили, что президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером», - сказал журналист Бретт Байер в прямом эфире. По его словам, глава Белого дома также рассказал об итогах встречи ряду европейских лидеров.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Сейчас началась пресс-конференция по итогам встречи.