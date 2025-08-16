Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 16 августа 2025Мир

Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Трамп позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Нам сообщили, что президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером», - сказал журналист Бретт Байер в прямом эфире. По его словам, глава Белого дома также рассказал об итогах встречи ряду европейских лидеров.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Сейчас началась пресс-конференция по итогам встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа завершились

    Путин согласился с Трампом

    Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины

    Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине

    Путин оценил отношения России с США при Байдене

    Путин назвал центральный вопрос встречи на Аляске

    Путин поприветствовал Трампа как соседа

    Встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной за всю историю

    Путин оценил переговоры с Трампом

    Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости