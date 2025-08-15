Мир
США выбрали слоган встречи Путина и Трампа

США выбрали в качестве слогана встречи Трампа и Путина фразу «В погоне за миром»
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США определили в качестве слогана встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске «В погоне за миром». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая фраза размещена на баннере на площадке, где состоятся переговоры глав государств.

Ранее высокопоставленный источник телеканала CNN сообщил, что Трамп может досрочно покинуть саммит, если он не увидит у Путина желания заключить сделку по Украине.

Беседа президентов пройдет на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры с участием делегаций.

