Трамп досрочно покинет встречу с Путиным при одном условии

CNN: Трамп досрочно покинет встречу с Путиным, если не увидит желания сделки

Президент США Дональд Трамп может досрочно покинуть встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, если он не увидит у российского лидера желания заключить сделку по Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Американский чиновник сообщил CNN, что "все варианты остаются на столе", включая уход Трампа со встречи, если он сочтет, что Путин не настроен серьезно на заключение соглашения», — говорится в материале.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пройдут хорошо. «А если нет, то я очень быстро направлюсь домой», — добавил он.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.