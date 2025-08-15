Мир
19:49, 15 августа 2025

Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Трамп рассчитывает, что переговоры с Путиным пройдут очень хорошо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пройдут хорошо. Об этом он сказал журналистам на борту самолета, летящего на Аляску, передает РИА Новости.

«Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой», — поделился ожиданиями политик.

Ранее был раскрыт состав американской делегации на саммите президентов России и США. Американскую сторону представят госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент, а также министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как пояснил кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков, состав делегации говорит о том, что Трамп отобрал самых близких ему людей, которым он может доверять.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры президента России и его американского визави могут продлиться от 6 до 7 часов. Сначала у глав государств состоится встреча тет-а-тет.

