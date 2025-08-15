Белый дом раскрыл состав своей делегации на переговорах с Россией. Как это повлияет на саммит Путина и Трампа?

В состав делегации США на Аляске вошли госсекретарь и директор ЦРУ

Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, по данным агентства, американскую сторону представят:

Государственный секретарь США Марко Рубио

Глава Пентагона Пит Хегсет

Министр финансов Скотт Бессент

Министр торговли Говард Латник

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Кроме того, в Анкоридж полетят глава протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзен Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино, директор по коммуникациям Стивен Чун, официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт и помощник американского президента Ник Луна. Главу государства также сопроводят его спичрайтер Росс Уортингтон и ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

Как указал кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД России, автор Telegram-канала «Пост-Америка» Максим Сучков, состав делегации говорит о том, что Трамп отобрал самых близких ему людей, которым он может доверять в столь важных переговорах.

Известно, что Трамп уже вылетел из Вашингтона на Аляску. Ориентировочное время полета составит почти 8 часов. Предполагается, что в 22:00 по московскому времени начнутся двусторонние переговоры тет-а-тет с Путиным, а затем переговоры пройдут в расширенном составе со всеми участниками делегаций и в 4:45 по московскому времени президент Соединенных Штатов покинет арктический штат.

Кроме того, сообщается, что Трамп из президентского борта созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По данным Reuters, Трамп хочет встретить Путина лично в максимально торжественной обстановке

При этом хозяин Белого дома оставил загадочное послание перед полетом. Заявление политика опубликовано на его странице социальной сети Truth Social.

ВЫСОКИЕ СТАВКИ!!! Дональд Трамп президент США

В ответ на это спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал скриншот публикации и подписал словами «это правда».

Кто представит Россию на переговорах с США?

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков также раскрыл состав делегации, которая полетела на Аляску. Помимо самого Владимира Путина, российскую сторону представят:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр обороны Андрей Белоусов

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Министр финансов Антон Силуанов

Также переговоры посетят пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и посол России в США Александр Дарчиев. Известно, что в «штат полуночного солнца» уже прибыл спецбортом Ил-96-300 Лавров. Также на Аляске находится и Дмитриев.

Как уточнил Песков, Путин по пути на Аляску посетил Магадан, где провел встречу с губернатором региона и осмотрел один из местных заводов. Оттуда он уже направится на саммит с Трампом.

Естественно, отправляясь в том направлении, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, сделает он это и на этот раз Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Как указал отставной генерал-майор Королевских ВВС Канады Скотт Клэнси, ранее занимавший должность заместителя командующего Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD), борт Путина при подлете к Аляске защитят истребители США.

Он также допустил, что Путин отправится на Аляску без истребителей Воздушно-космических сил России, однако российские самолеты могут сопровождать борт с президентом до опознавательной зоны противовоздушной обороны США или госграницы.

Делегации России и США разместили в общежитии

По данным портала Alaska News Source, часть американской и российской делегаций размещена в общежитии Университета Аляски из-за нехватки мест в отелях.

Вице-канцлер университета по административным вопросам Райан Буххольдт заявил, что главная цель — гарантировать безопасность всех находящихся на территории кампуса независимо от их страны, чтобы «они могли выполнить свою миссию и вернуться домой».

По словам Буххольдта, вуз сотрудничает с местными и федеральными властями для обеспечения безопасности.

Лавров прилетел в кофте «СССР»

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже. На попавшем в сеть видео министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно надпись «СССР».

10990 рублей стоит свитер Лаврова с надписью «СССР», выпущенный модным брендом из Челябинска Selsovet

Как отметил политолог Алексей Мартынов, выбор такого свитера может нести несколько смыслов, в том числе историческую отсылку.

В частности, он предположил, что это может быть отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном и следующим главой государства Джеральдом Фордом. Тогда Москва и Вашингтон договорились об ограничении наступательных вооружений, а общий период отношений прозвали «разрядкой».

Как может пройти саммит Путина и Трампа?

Перед отлетом на Аляску Трамп выразил надежду, что из встречи с Путиным «что-то выйдет».

Он [Владимир Путин] умный парень (...) С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер заранее обозначил параметры будущего возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он указал, что гарантии безопасности Киеву будут предоставлены не в формате НАТО: «Вместе с европейскими странами. Не в формате НАТО, этого не произойдет, но вместе с Европой да, это возможно».

При этом президент пригрозил, что Соединенные Штаты готовы к введению жестких санкций против России в случае провала переговоров на Аляске. По словам политика, экономические ограничения «будут очень тяжелыми».

Я делаю это не ради себя, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней Дональд Трамп президент США

Учитывая состав делегации в который, помимо глав внешнеполитического и оборонного ведомств вошли министры торговли и финансов, вопрос снятия санкций или их гипотетического введения может стать одним из главных предметов переговоров.