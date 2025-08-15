Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 15 августа 2025Мир

Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

Трамп загадочно заявил о высоких ставках перед встречей с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп оставил загадочное послание перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным, который пройдет 15 августа в городе Анкоридж на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Заявление политика опубликовано на его странице социальной сети Trurh Social.

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ!!!» — написал глава государства.

Ранее стало известно, что Трамп намерен лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями. Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что политики «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их личная встреча может изменить расстановку сил.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа президентов пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем переговоры глав государств пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

    Украинцев начнут высылать из США при одном условии

    Число жертв взрыва на российском заводе выросло

    Стала известна причина появления животных со странными щупальцами на морде

    Эскадрилья беспилотников ВСУ атаковала российский регион

    Российским бойцам передадут бронированные топливозаправщики

    Медведева сыграет футболистку в кино

    Южная Корея пригласила Путина

    1900 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

    Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости