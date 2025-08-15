Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

Трамп загадочно заявил о высоких ставках перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп оставил загадочное послание перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным, который пройдет 15 августа в городе Анкоридж на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Заявление политика опубликовано на его странице социальной сети Trurh Social.

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ!!!» — написал глава государства.

Ранее стало известно, что Трамп намерен лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями. Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что политики «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их личная встреча может изменить расстановку сил.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа президентов пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем переговоры глав государств пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5».